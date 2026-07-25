Rajavartiolaitos epäilee: kymmeniä ihmisiä salakuljetettu järjestelmällisesti Valko-Venäjältä Suomen kautta muualle Eurooppaan Tutkinnanjohtajan mukaan Valko-Venäjä käyttää välineellistettyä maahantuloa hybridivaikuttamiseen.

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Rajavartiolaitos epäilee, että kolmansien maiden kansalaisia on autettu Valko-Venäjältä Suomen kautta muualle EU:n alueelle. Kuvituskuvaa. LEHTIKUVA/AFP.

Uutiset | Turvallisuus STT

Rajavartiolaitoksella on Suomessa käynnissä kaksi esitutkintaa, jotka liittyvät epäilyihin Valko-Venäjän harjoittamasta välineellistetystä maahantulosta. Asiasta kertoi STT:lle tutkinnanjohtaja, yliluutnantti Jyri Siitari Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksiköstä.

Rajavartiolaitos epäilee, että kolmansien maiden kansalaisia on autettu Valko-Venäjältä Suomen kautta muualle EU:n alueelle. Siitarin mukaan ihmissalakuljetuksen epäillään olleen järjestelmällistä.

”Yksi käytetyistä kulkureiteistä on ollut Suomen kautta kulkeva niin sanottu pohjoinen reitti, jossa on hyödynnetty Viron laiva- ja lentoliikennettä. Epäillyissä järjestelyissä on käytetty muun muassa toisille henkilöille kuuluvia matkustusasiakirjoja, tekaistuja henkilöllisyyksiä sekä väärennettyjä asiakirjoja”, hän sanoo.

Tapauksia tutkitaan rikosnimikkeellä törkeä laittoman maahantulon järjestäminen.

Kymmeniä järjestetty maahan laittomasti?

Siitari pidättäytyy toistaiseksi kommentoimasta tutkinnassa olevia rikosepäilyjä sen tarkemmin. Tutkintojen keskeneräisyyden vuoksi hän ei kerro esimerkiksi rikoksista epäiltyjen lukumäärää, kansallisuuksia tai sitä, onko epäiltyjä vangittu.

Ilmiö koskee kuitenkin kokonaisuudessaan satoja ihmisiä, Siitari arvioi. Käynnissä olevissa esitutkinnoissa tutkitaan hänen mukaansa kymmenien ihmisten epäiltyä laitonta maahantulon järjestämistä.

Ihmissalakuljetuksessa on Siitarin mukaan usein taloudellinen motiivi. Rahaa vastaan salakuljettajat auttavat ihmisiä matkustamiseen liittyvissä käytännön asioissa sekä hankkivat näille väärennettyjä tai toisille ihmisille kuuluvia asiakirjoja.

Laittoman maahantulon järjestäminen on kirjaimellisesti rajat ylittävää rikollisuutta, ja siksi suomalaisviranomaiset tekevät laajaa yhteistyötä erityisesti Latvian ja Viron viranomaisten kanssa.

Suomi on vain kauttakulkumaa

Suomi puuttui välineellistettyyn maahantuloon itärajalla sulkemalla rajan kokonaan loppuvuonna 2023. Kesäkuussa hallitus päätti jatkaa rajasulkua toistaiseksi. Miten ilmiöön voidaan puuttua etelärajalla?

Helppoa ratkaisua ei ole. Tutkinnanjohtaja Siitari kertoo, että viranomaiset pysäyttävät satamissa ihmisiä päivittäin ja tarkastavat heidän matkustusasiakirjansa. Samoin lentoliikenteessä tehdään kohdistettua ulkomaalaisvalvontaa.

”Nyt kun tiedetään, että sieltä tulee ihmisiä, niin totta kai on järkevää, että olemme siellä myös läsnä”.

Siitarin mukaan tällä hetkellä Suomeen tulee kaikista eniten ihmisiä laittomasti Valko-Venäjältä. Siellä ihmiset ylittävät maastorajan ja tulevat Suomeen, mistä matka jatkuu edelleen esimerkiksi Ruotsiin, Tanskaan tai Saksaan. Suomi ei missään vaiheessa ole ollut ihmisten pääkohde, vaan pelkkä kauttakulkumaa, Siitari sanoo.

Saksassa, Puolassa ja Liettuassa on Siitarin mukaan kiristetty Schengen-alueen sisäisiä rajatarkastuksia, mikä on tehnyt liikkumisesta vaikeampaa. Siksi pohjoinen reitti Eurooppaan kiinnostaa.

Ilmiö ei ole uusi

Siitarin mukaan kyse ei ole uudesta ilmiöstä, vaan Valko-Venäjän harjoittama välineellistetty maahantulo on ollut eurooppalaisten viranomaisten tiedossa jo vuodesta 2020. Sitä seuraavana vuonna se alkoi kunnolla – eikä mennyt kauaa, kun ilmiö alkoi näkyä myös Suomessa, Siitari sanoo.

Suomessa on aiemminkin tutkittu ilmiöön liittyviä törkeitä maahantulon järjestämisiä. Siitari uumoilee, että laiton maahantulo Valko-Venäjän kautta jatkuu myös tulevaisuudessa.

”Heidän menetelmänsä käyttää välineellistettyä maahantuloa hybridivaikuttamisen keinona ei tule loppumaan”.

Valko-Venäjältä voi tulla myös aidosti apua tarvitsevia ihmisiä, Siitari muistuttaa. Välineellistetyn maahantulon avulla Valko-Venäjä ja Venäjä voivat kuitenkin tuoda Suomeen myös ihmisiä, joiden saapuminen aiheuttaa todellisia riskejä.