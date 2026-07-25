Saudi-Arabia teki ilmaiskuja Jemeniin, ainakin kaksi haavoittui – huthit vastasivatSaudi-Arabian mukaan iskut olivat vastaus huthien saudiarabialaiseen laivaan kohdistuneeseen iskuun.
Saudi-Arabia on tehnyt ilmaiskuja huthien kohteisiin Jemenissä.
Saudi-Arabian johtama koalitio kertoi iskeneensä myöhään perjantaina huthien sotilaskohteisiin vastauksena sille, että huthit iskivät aiemmin saudiarabialaiseen laivaan Punaisellamerellä.
Huthimedian mukaan Saudi-Arabian iskut kohdistuivat länsirannikolla sijaitsevalle Hodeidan alueelle sekä Kamaranin saarelle. Median mukaan iskuissa haavoittui ainakin kaksi ihmistä.
Muutamia tunteja myöhemmin huthit ilmoittivat tehneensä iskuja Jizanin kaupunkiin Saudi-Arabiassa. Huthien median mukaan kaupungissa olisi syttynyt tulipaloja iskun seurauksena. Saudi-Arabia oli antanut Jizanin sekä Yanbun kaupunkeihin lyhyeksi aikaa vaaravaroituksen.
Iranin tukemat Jemenin huthit ilmoittivat tällä viikolla aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron. Huthit ovat sen jälkeen kertoneet iskeneensä saudiarabialaisiin öljytankkereihin, jotka olivat huthien mukaan rikkoneet saartoa.
Jemenin huthien sotilashallinnon mukaan merisaarto on vastaus siihen, että Saudi-Arabia on saartanut huthien satamia ja lentokenttiä sekä iskenyt lentokentälle.
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