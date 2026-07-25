USU: Pontos ei ole tehnyt ilmoitusta avoimuusrekisteriin – ”Ei ole tavattu tai lähetetty postia” Liikemies Ilpo Kokkilan perustama Pontos-yhtiö ei ole tehnyt ilmoituksia avoimuusrekisteriin. Kokkilan mukaan syynä on se, ettei yhtiö ole ollut yhteydessä päättäjiin, kertoo Uutissuomalainen.

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Oikeuskansleri selvittää, oliko pääministeri Petteri Orpo esteellinen osallistumaan Valmet Automotive -autotehtaan pelastamista koskevaan päätöksentekoon. Kuva: Juha Roininen / EUP-IMAGES

Uutiset | Yhteiskunta Tilda Karhumaa

Liikemies Ilpo Kokkilan perustama Pontos-yhtiö ei ole tehnyt ilmoituksia avoimuusrekisteriin vaikuttamistoiminnasta, kertoo Uutissuomalainen.

Kokkila kertoo, että hän ei ole tavannut päättäjiä tai lähettänyt heille postia.

”Ei ole tavattu tai lähetetty postia”, Kokkila kertoo Uutissuomalaiselle.

Pontos on ollut viime viikkoina julkisuudessa Valmet Automotiven pelastamisen seurauksena. Oikeuskansleri selvittää, oliko pääministeri Petteri Orpo (kok.) esteellinen osallistumaan asiaa koskevaan päätöksentekoon viime syksynä.

Taustalla ovat Kokkilan aiemmat lahjoitukset kokoomukselle ja Orpon vaalikampanjoille.

Myöskään Garden Helsinki -hallihankkeen taustayhtiö Projekti GH ei ole tehnyt ilmoituksia avoimuusrekisteriin. Valtiontalouden tarkastusvirasto on aloittanut asiasta selvityksen.