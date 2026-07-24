EKP julkisti ehdotukset uusista euroseteleistä ‒ Suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus finaalissaEuroseteleiden ulkoasu muuttuu ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun ne laskettiin liikkeelle vuonna 2002.
Euroopan keskuspankki on julkistanut ehdotukset uusista euroseteleistä. Kymmenen finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus.
Tietäväisen mukaan setelisarja kertoo visuaalisen tarinan Euroopan joista, jotka alkavat vuoripuroina ja sulautuvat lopuksi mereen. Päähenkilöinä ovat Euroopan linnut luontaisissa elinympäristöissään. Mitä suurempi seteliarvo, sitä lähemmäs merta kuva-aiheet siirtyvät.
Muita ehdotuksia voi selata tämän linkin takaa.
Euroseteleiden ulkoasu uudistuu nyt ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun ne laskettiin liikkeelle vuonna 2002.
EKP antoi suunnittelukilpailussa setelien ulkoasua koskevan ohjeistuksen. Kilpailuehdotukset perustuvat kuitenkin yksinomaan kunkin suunnittelijan taiteelliseen näkemykseen.
EKP:n neuvosto pyytää eurooppalaisilta mielipiteen seteliehdotuksista. Kyselyyn voi osallistua syyskuun 21. päivään asti.
EKP:n neuvosto tekee lopullisen päätöksen uusien setelien ulkoasusta vuoden lopussa. Uudet setelit tulevat käyttöön lähivuosina, ja vanhat pysyvät kierrossa uusien rinnalla.Artikkelin aiheet
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