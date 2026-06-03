Nestekaasukäyttöinen hyttyskarkotin oli käräyttää kesämökin ParkanossaSoiton hätäkeskukseen oli tehnyt tulen äkännyt mökkinaapuri.
Nestekaasukäyttöinen hyttyskarkotin aiheutti uhkaavan rakennuspalon kesämökillä Parkanossa Pirkanmaalla. Tapauksesta kertoo Tilannemedia.
Hyttyskarkottimesta aiheutunut tuli oli sytyttänyt kesämökin terassin palamaan. Soiton hätäkeskukseen oli tehnyt tulen äkännyt mökkinaapuri.
Pelastuslaitos hälytettiin tehtävälle keskisuuren rakennuspalon vasteella, eli sille sai hälytyksen kahdeksan pelastusyksikköä Pirkanmaan pelastuslaitokselta.
Pelastuslaitoksen ensimmäinen yksikkö onnistui sammuttamaan uhkaavan tulipalon juuri ennen palon leviämistä varsinaiseen rakennukseen, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari.
Tulipalon vahingot rajoittuivat terassiin ja paljuun, eikä palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja.Artikkelin aiheet
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