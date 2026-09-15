Raivo repesi parkkimaksuista: Kylttejä kaadettu Sipoonkorven pysäköintialueillaMetsähallitus on tehnyt rikosilmoituksen ilkivallasta Sipoonkorven kansallispuistossa.
Metsähallitus on harmissaan ilkivallasta Sipoonkorven kansallispuiston pysäköintialueilla. Kuluneen viikon aikana on toistuvasti tuhottu maksullisesta pysäköinnistä kertovia kylttejä Kalkkiuunintien ja Tasakallion parkkipaikoilla.
Metsähallitus kertoo tiedotteessa, että se on tehnyt ilkivallasta rikosilmoituksen.
Pysäköinninvalvonta näillä parkkipaikoilla on keskeytetty siihen asti, kunnes uudet kyltit on saatu paikoilleen.
“Olemme surullisena seuranneet, miten pysäköintikylttejä on viimeisen viikon aikana toistuvasti kaadettu, töhritty ja ruuvattu irti”, Metsähallituksen Luontopalvelujen asiakkuusjohtaja Elias Haapakorva sanoo tiedotteessa.
Pysäköintimaksuista saatavien tulojen on tarkoitus kattaa pysäköintialueiden, teiden ja retkeilyrakenteiden ylläpitoon liittyviä kustannuksia tilanteessa, jossa Metsähallituksen retkikohteiden ylläpitoon valtion budjetista saamat rahat vähenevät.
”Nyt joudumme käyttämään retkikohteiden ylläpitoon tarkoitettuja varoja myös ilkivallan estämiseen, esimerkiksi vartiointiin ja kameravalvontaan”, Haapakorva jatkaa.
”Nyt joudumme käyttämään retkikohteiden ylläpitoon tarkoitettuja varoja myös ilkivallan estämiseen, esimerkiksi vartiointiin ja kameravalvontaan.”
Viime viikolla Metsähallitus kertoi sosiaalisessa mediassa, että Sipoonkorven pysäköinnin valvontamaksut mitätöidään ajalta 1.–8.9. valvontaohjeistuksessa tapahtuneen virheen vuoksi. Osa autoilijoista oli saanut pysäköintiä valvovalta Parkki-Patelta perusteettomia maksuja.
Maksullisen pysäköinnin kokeilu alkoi viidessä Metsähallituksen Luontopalvelujen retkikohteessa 1.9. Sipoonkorven kansallispuiston lisäksi kokeilu on käynnissä ensi kevääseen asti tietyillä parkkipaikoilla Kolin kansallispuistossa Pohjois-Karjalassa sekä Riisitunturin kansallispuistossa, Urho Kekkosen kansallispuistossa ja Korouoman suojelualueella Lapissa.
”Muissa retkikohteissa ilkivaltaa ei ole ollut. Retkeilijöiltä on tullut useita toiveita maksaa pysäköinti myös muulla tavalla kuin mobiilisovelluksella. Tekstiviestimaksamisen mahdollisuus on tulossa tänä syksynä käyttöön myöhemmin”, Haapakorva kertoo.Artikkelin aiheet
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