Pääministeri Orpo ei usko Googlen vetäytyvän Suomen-investoinneista Trumpin vuoksiTrump sanoi maanantaina, ettei ole tyytyväinen Googlen Suomeen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, ettei ole "kovin huolissaan" Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen-investointeihin. Hän perustelee asiaa sillä, että investointi hyödyttää sekä Yhdysvaltoja että Suomea.
Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista Suomeen.
”En näe sellaista mahdollisuutta. Heillä on isot sopimukset ja sitoutumiset tähän investointiin”, Orpo sanoi eduskunnassa toimittajille.
Trump sanoi maanantaina, ettei ole tyytyväinen Googlen Suomeen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta. Orpo näkee Trumpin kommentin viestinä Yhdysvaltain sisäpolitiikan suuntaan ja haluna kirittää maan investointiympäristöä.Artikkelin aiheet
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