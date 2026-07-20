Yksi kuollut sähkölentokoneen putoamisessa HyvinkäälläHyvinkäällä sattui maanantaina pienlentokoneen onnettomuus, kun kone putosi moottoriradan läheiseen maastoon.
Yksi kuoli pienlentokoneen pudottua maahan Hyvinkäällä
Yksi ihminen on kuollut pienlentokoneonnettomuudessa Hyvinkäällä, kertoi Itä-Uudenmaan poliisi maanantai-iltana.
Kone putosi moottoriradan maastoon maanantaina ennen iltaseitsemää. Poliisin alustavien tietojen mukaan sähkölentokone oli noussut ilmaan mutta pudonnut pian nousun jälkeen.
Koneessa oli kaksi ihmistä, joista toinen kuoli ja toinen loukkaantui onnettomuudessa. Onnettomuuspaikalle hälytettiin yhteensä 13 pelastuslaitoksen yksikköä.
Hyvinkään lentoaseman alueelle asetettiin ilmatilarajoitus pelastustoimien ajaksi.
Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) kertoi iltakahdeksan aikoihin viestipalvelu X:ssä, että paikkatutkijat olivat matkalla paikalle.
Uutista päivitetty viimeki 20.7.2026 kello 22.11. Tätä uutista ei enää päivitetä.Artikkelin aiheet
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