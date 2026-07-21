Eduskunta tänään koolle ‒ voi äänestää hallituksen tai ministerin luottamuksestaEduskunnan puhemies Jussi Halla-aho päätti viime viikolla, että eduskunta kutsutaan koolle kesken kesätauon.
Eduskunta kokoontuu tänään kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki -hankkeen tukipäätöksestä. Tiedonannon jälkeen eduskunta voi äänestää hallituksen tai yksittäisen ministerin luottamuksesta.
Oppositio vaati eduskuntaa koolle saadakseen pääministeri Petteri Orpolta (kok.) vastauksia areenahankkeen tuesta. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) päätti viime viikolla, että eduskunta kutsutaan asian takia koolle kesken kesätauon. Myös Orpo kertoi pyytäneensä eduskunnan koollekutsumista.
Maanantaina valtioneuvosto kokoontui jupakan vuoksi ylimääräiseen yleisistuntoon, minkä jälkeen Orpo kertoi, ettei Garden Helsinki -hankkeella ole enää hallituksen poliittista tukea.
Orpon mukaan hankkeen vaikuttamistyössä on tapahtunut selkeitä virheitä eikä hallitus enää edistä valtiontukea. Tuesta perääntymiseen vaikutti myös esimerkiksi se, että monitoimiareenahanke on pienentynyt ja viivästynyt aiemmin suunnitellusta.
Hallitus myönsi viime vuoden kevään puoliväliriihessä hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen ohi virkamiesvalmistelun.
Muun muassa kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuoren yhteydet hankkeeseen sekä hänen lobbauksensa suoraan Orpon esikunnalle ovat herättäneet asiassa kysymyksiä. Vapaavuori on Garden Helsinki -hankkeen projektiyhtiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja.
Valtiontalouden tarkastusvirasto kertoi viime viikolla ottavansa tapauksen tutkittavakseen. VTV selvittää, olisiko Gardenin hankeyhtiön tullut ilmoittaa vaikuttamisestaan avoimuusrekisteriin.
Myös pääministerin oma toiminta Gardenia koskevassa päätöksenteossa on joutunut tarkasteltavaksi. Oikeuskanslerinvirasto lähetti Orpolle perjantaina hanketta koskevan selvityspyynnön.Artikkelin aiheet
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