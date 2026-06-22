I-P: Kauhavalta löytynyt vainaja varmistui kadonneeksi marjastajaksi Nyt on varmistunut, että toukokuussa löytynyt vainaja oli marjastajanainen, jota etsittiin alueelta vuosien ajan.

Jaa Kuuntele

MT haastatteli viime syksynä kadonneen marjastajan poikaa, joka suri äidin katoamista. Kuva: Taina Renkola

Uutiset | Kuolleet Suvi Jylhänlehto

Kauhavalta toukokuun lopulla löytynyt vainaja on varmistunut vuonna 2022 kadonneeksi marjastajaksi, kertoo sanomalehti Ilkka-Pohjalainen. Asian vahvistaa lehdelle katoamistapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Kaperi.

Maastossa liikkunut henkilö löysi ihmisen luita ja vaatteita Kauhavan ja Lapuan rajan tuntumassa. Poliisi kävi paikalla ja varmisti löydön ihmisen jäänteiksi.

Nyt on varmistunut, että kyse oli muistisairaasta marjastajanaisesta, jota etsittiin alueelta vuosien ajan.

Naisen tyttären mukaan vainajan löytöpaikka on noin viiden kilometrin päässä kadonneen kotoa.

MT haastatteli kadonneen naisen poikaa viime syksynä, jolloin katoamisesta oli kulunut yli kolme vuotta. Pojan mukaan äiti tunsi maastot hyvin, eikä yleensä lähtenyt kauas, sillä mustikkaa tuli hyvin lähimetsistäkin.

Katoamispäivänä hän jostain syystä lähti kauemmas. Mukanaan hänellä oli punainen marjaämpäri ja poimuri.

Naista etsittiin ahkerasti. Viimeksi viikkoa ennen vainajan löytymistä poliisi järjesti yhdessä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa maastoetsinnän Kauhavalla paikassa, josta ämpäri ja poimuri olivat löytyneet.

Ilkka-Pohjalainen: Kau­ha­val­la ka­don­neen mar­jas­ta­jan löy­ty­mi­nen var­mis­tui