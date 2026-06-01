Yle: Nainen katosi neljä vuotta sitten marjastusreissulla Kauhavalla – Poliisi uskoo kadonneen naisen löytyneenKauhavan ja Lapuan rajalta löytyi sunnuntaina ihmisen luita. Kadonnutta naista on etsitty maastosta vuosia.
Pohjanmaan poliisi epäilee, että sunnuntaina Kauhavan ja Lapuan rajalta löytyneet ihmisen luut kuuluvat vuonna 2022 kadonneelle naiselle, uutisoi Yle.
Maastossa liikkunut henkilö ilmoitti poliisille löytäneensä ihmisen luita ja vaatteita. Poliisi vahvisti, että luut ovat ihmisen.
Nainen lähti neljä vuotta sitten poimimaan marjoja ja katosi. Häntä on etsitty aktiivisesti vuosia. Tarkastuksia on tehty eri paikoissa maastoa muun muassa ruumiskoiran avulla.
Viimeksi viikko sitten poliisi järjesti yhdessä Vapaaehtoisen pelastuspalvelu Vapepan kanssa maastoetsinnän Kauhavalla paikassa, josta oli löytynyt jokin aika sitten marjasanko ja poimuri.
Poliisi jatkaa asian tutkintaa ja varmistaa, kenelle maastosta löytyneet luut ovat kuuluneet.
