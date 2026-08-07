Viikonloppuna Suomi jakautuu kahtia sään puolesta Korkeapaineen selänne tuo enimmäkseen poutaista säätä maan eteläosaan. Sateita- ja sadekuuroja sekä runsasta pilvisyyttä on tiedossa puolestaan pohjoiseen.

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Etelässä sää on viikonloppuna enimmäkseen poutainen ja aurinkoinen. Lämpötila nousee laajalti 20 asteen tuntumaan, sunnuntaina muutaman asteen ylikin. Kuva: Johannes Tervo

Uutiset | Sää Petteri Pyykkö

Pienialainen matalapaine tuo paikoin runsaita sateita Etelä-Lapin ja Oulun seudun suunnalle. Matala nostattaa myös tuulia Perämerellä ja sen rannikkoalueilla. Puuskat saattavat osin myös maa-alueilla yltyä 15 metriin sekunnissa ja paikalliset tuulivahingot ovat mahdollisia etenkin Oulun eteläpuolella.

Etelässä sää on viikonloppuna enimmäkseen poutainen ja aurinkoinen. Lämpötila nousee laajalti 20 asteen tuntumaan, sunnuntaina muutaman asteen ylikin. Lännenpuoleinen tuuli on etenkin päivisin kohtalaista ja maasto jo monin paikoin verrattaen kuivaa. Maastopalovaroitus laajenee todennäköisesti kaikkiin etelärannikon maakuntiin viikonlopun aikana.

Maan keskivaiheilla liikkuu etenkin sunnuntaina paikallisia kuurosateita ja pilvisyys on koko viikonlopun ajan tyypiltään vaihtelevaa. Keskimäärin idässä pilvisyys on länttä runsaampaa. Sunnuntaiksi parinkympin lämpötilat leviävät myös maan keskiosaan.

Maanantaiksi lännestä on saapumassa laaja matalapaineen, joka ennusteen mukaan tuo sateita ja puuskaista tuulta koko maahan.

Petteri Pyykkö

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

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