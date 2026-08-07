Myös Pohjois-Karjalan raja-aidan riistaportit suljetaanRajavartiolaitoksen esikunta on antanut käskyn sulkea raja-aidan riistaportit myös Pohjois-Karjalassa, ja niin tehdään jo tämän päivän aikana.
Pohjois-Karjalan raja-aidan riistaportit suljetaan vielä tämän vuorokauden aikana, kertoo majuri Janne Laukkanen Pohjois-Karjalan rajavartiostosta.
”Me olemme tänään saaneet käskyn Rajavartiolaitoksen esikunnasta sulkea myös meidän alueellamme olevat portit. Tämän vuorokauden kuluessa kaikki portit sitten myös Pohjois-Karjalan alueella ovat kiinni”, Laukkanen sanoo.
Kaakkois-Suomen rajavartiosto kertoi sulkeneensa raja-aidan riistaportit jo lauantaina 1.8. Yle kertoi torstaina 6.8., että Pohjois-Karjalan alueella portit ovat vielä auki. Nyt tilanne kuitenkin muuttuu.
Riistaportit on asennettu raja-aitaan mahdollistamaan luonnoneläinten kulkeminen rajan yli. Niiden sulkeminen estää eläinten kulkemisen raja-aidan kattamalta alueelta, mutta ei kuitenkaan käytännössä estä kaikkia luonnoneläinten rajanylityksiä.
”Tiedämme aikaisemmasta kokemuksesta, että luonnoneläimillä on mahdollisuus kiertää aitaa tai tulla vesistöjen kautta halutessaan”, Laukkanen kertoo.
Pohjois-Karjalan rajavartiolaitoksen alueella rajaosuutta on yhteensä 304 kilometriä, joista lähes 90 kilometriä on vesiosuutta. Vesistöjä ei ole aidattu, ja useiden muiden luonnoneläinten tavoin myös villisika osaa uida.
Laukkanen muistuttaa, että raja-aita on rakennettu rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi, eikä eläinten kulkemisen estämiseksi.
Ruokaviraston asettama ASF-tartuntavyöhyke ei ulotu Pohjois-Karjalan rajavartioston alueelle saakka. Sen alueisiin kuuluvat Kitee, Tohmajärvi, Joensuu, Ilomantsi ja Lieksa.
Tartuntavyöhykkeeseen kuuluvat Virolahden ja Miehikkälän kunnat, sekä Lappeenrannan eteläosat. Ne sijaitsevat kaikki Kaakkois-Suomen rajavartiolaitoksen alueella.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat