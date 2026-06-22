Britannian pääministeri Keir Starmer eroaa tehtävästäänStarmer on ollut kovan paineen alla, kun osa työväenpuolueen kansanedustajista on toivonut hänen eroavan, jotta puolueen sisäinen valtataistelu vältettäisiin.
Britannian pääministeri Keir Starmer on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Syyksi hän kertoi sen, ettei työväenpuolue tue häntä johtamaan puoluetta seuraaviin vaaleihin.
Starmer on ollut kovan paineen alla, kun osa työväenpuolueen kansanedustajista on toivonut hänen eroavan, jotta puolueen sisäinen valtataistelu vältettäisiin.
Starmerin on toivottu luovuttavan paikkansa Andy Burnhamille, joka valittiin viime viikolla viikolla parlamenttiin täytevaaleilla.Artikkelin aiheet
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