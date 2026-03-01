Stubb: Suomi tuomitsee Iranin iskut alueen maihinStubbin mukaan kohteena ovat nyt myös ne, jotka ovat aiemmin työskennelleet diplomaattisen ratkaisun eteen konfliktissa.
Presidentti Alexander Stubb sanoo, että Suomi tuomitsee Iranin "oikeudettomat ja mielivaltaiset" iskut alueen maihin.
Viestipalvelu X:ssä julkaistussa kirjoituksessaan Stubb toteaa, että tilanne Lähi-idässä jatkaa heikkenemistään.
Stubbin mukaan kohteena ovat nyt myös ne, jotka ovat aiemmin työskennelleet diplomaattisen ratkaisun eteen konfliktissa.
Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskut Iraniin lauantaina. Iran on sen jälkeen tehnyt laajoja vastaiskuja muun muassa Yhdysvaltojen tukikohtiin maan lähialueilla.
Iranin korkeimman johtajan Ali Khamenein on vahvistettu kuolleen iskuissa.
