Turvallisuusjohtaja: Iran ei aio neuvotella Yhdysvaltain kanssa – Trumpin mukaan Yhdysvallat voi hyökätä yli kuukauden Ali Larijani syytti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin syösseen Lähi-idän alueen kaaokseen.

Jaa Kuuntele

Iranin kansallisen turvallisuusneuvoston johtajan Ali Larijanin mukaan Yhdysvaltain presidentin harhakuvitelmat ovat syösseet Lähi-idän kaaokseen. Arkistokuva Larijanista. Kuva: AFP/LEHTIKUVA

Iranin kansallisen turvallisuusneuvoston johtaja Ali Larijani sanoo, ettei Iran aio neuvotella Yhdysvaltojen kanssa. Hän kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä.

Päivityksessään Larijani kiisti mediatiedot, joiden mukaan iranilaiset virkamiehet olisivat yrittäneet päästä neuvottelupöytään Yhdysvaltain kanssa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin viikonloppuna.

Lisäksi Larijani syytti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin syösseen Lähi-idän alueen kaaokseen.

”Trump syöksi alueen kaaokseen harhakuvitelmillaan ja pelkää nyt uusia yhdysvaltalaisjoukkojen menetyksiä”, Larijani sanoi X:ssä.

Trump kertoi sunnuntaina, että kolme yhdysvaltalaissotilasta on kuollut taisteluissa. Hän varoitti samalla, että uhreja voi tulla lisää.

New York Timesille antamassaan haastattelussa Trump sanoi, että Yhdysvallat aikoo tarvittaessa jatkaa hyökkäystään Iraniin neljästä viiteen viikkoa.

Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskut Iraniin lauantaina. Iran on vastannut tekemällä iskuja Israelia vastaan sekä Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idän alueella. Iran on tehnyt vastaiskuja myös maihin, jotka eivät olleet mukana lauantaisessa hyökkäyksessä.