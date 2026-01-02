Luvassa pakkasia ja hiihtokelejä – rannikolla odotellaan ”lumitykkiä” Vuosi 2026 alkaa talvisena. Etelärannikolle saadaan ehkä aimo annos uutta lunta, kenties hiihtokelejä.

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Tammikuu tuo mukanaan mahdollisuudet talviurheiluun. Kuva: Risto Jussila

Uutiset | Sää Jani Sorsa & Jouko Korhonen

Lauhan ja vähälumisen joulukuun jälkeen tammikuu alkaa huomattavasti talvisemmissa merkeissä. Koko maassa on pakkasta. Etelärannikolla ja lounaassa lämpötila on pääosin -2 ja -10 asteen välillä, muualla maan etelä- ja keskiosassa -10 ja -25, pohjoisosassa -20 ja -35 asteen välillä.

Lämpötilat ovat etelässä noin 5 astetta tavanomaista kylmempiä, pohjoisessa vastaava poikkeama on jopa 15 astetta.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Suuressa osassa maata lähipäivät ovat poutaisia ja pilvisyys on vaihtelevaa. Maan lounaispuolitse liikkuu kuitenkin laaja ja melko voimakas matalapaine. Sen vaikutuksesta maan eteläosassa esiintyy lähipäivinä lumisateita.

Etelärannikon tuntumassa lumikertymä voi olla perjantaivuorokauden aikana monin paikoin yli 10 senttimetriä. Lumisateet jatkunevat myös viikonloppuna, mutta kertymän paikallinen ennustettavuus on varsin heikko.

Lämpimän Suomenlahden ja itätuulen ansiosta on mahdollisuuksia niin sanottuun lumitykkiin eli mereltä mantereelle ajautuviin voimakkaisiin lumikuuronauhoihin.

Matalapaineen vaikutuksesta tuulet voimistuvat maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa tuuli on heikkoa. Tuuli yhdistettynä pakkaslukemiin saa lumisateen pöllyämään voimakkaasti, mikä saa sen vaikuttamaan ajokeliin tavallista enemmän. Lisäksi pakkanen tuntuu tuulen myötä tuntua selvästi mittarilukemia kireämmältä.

Kirjoittajat ovat Ilmatieteen laitoksen meteorologeja

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