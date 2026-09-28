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Uutiset
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Talous
28.9.2026
17:00
Jukka Koivula
Artikkelin aiheet
jakeluvelvoite
polttoaine
uusiutuva polttoaine
ilmastopolitiikka
Neste
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