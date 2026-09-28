Ilomantsissa yksi ihminen kiinni epäiltynä laittomasta rajanylityksestäPohjois-Karjalan rajavartiosto kertoo ottaneensa maanantaina aamulla kiinni ihmisen, joka ei ole Suomen kansalainen.
Pohjois-Karjalan Ilomantsissa yksi ihminen on otettu kiinni epäiltynä laittomasta rajanylityksestä Venäjältä Suomeen, kertoo Pohjois-Karjalan rajavartiosto.
Rajavartiosto sanoo ottaneensa maanantaina aamulla kiinni ihmisen, joka ei ole Suomen kansalainen.
Rajavartioston mukaan kiinniotettu anoi Suomesta turvapaikkaa. Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtionrajarikoksesta.
Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun.Artikkelin aiheet
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