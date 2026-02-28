Stubb Ylellä USA:n ja Israelin iskusta Iraniin: Tilanteen eskaloituminen hyvin mahdollistaStubbin mukaan Suomi toivoo tilanteen rauhoittuvan ja että konfliktiin etsittäisiin ratkaisua neuvotteluteitse.
Presidentti Alexander Stubbin mukaan tilanteen eskaloituminen Lähi-idän alueella on hyvin mahdollista Yhdysvaltojen ja Israelin iskettyä Iraniin. Stubb kommentoi tilannetta tänään Ylen Ykkösaamussa.
Stubbin mukaan Suomi toivoo tilanteen rauhoittuvan ja että konfliktiin etsittäisiin ratkaisua neuvotteluteitse.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sekä Israelin puolustusministeriö ovat vahvistaneet Yhdysvaltojen ja Israelin tehneen iskuja Iraniin.
Iran ei ole suostunut neuvottelemaan ohjuksistaan Yhdysvaltojen kanssa käydyissä neuvotteluissa maan ydinohjelmasta.
- Osaston luetuimmat