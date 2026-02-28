Trump vahvisti Yhdysvaltojen iskeneen Iraniin – tavoitteena eliminoida Iranin hallinnon aiheuttamat "välittömät uhat" Israelin armeijan lausunnon mukaan se on havainnut Iranista lähetettyjä ohjuksia.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Teheranissa on kuultu aamulla ainakin kaksi kovaa räjähdystä. Kuva otettu aiemmin tällä viikolla. LEHTIKUVA/AFP.

Israelin armeijan mukaan Iran on ilmeisesti vastannut Yhdysvaltojen ja Israelin iskuihin. Israelin armeijan lausunnon mukaan se on havainnut Iranista lähetettyjä ohjuksia.

Yhdysvallat ja Israel aloittivat tänä aamuna iskut Iranin pääkaupunkiin Teheraniin sekä muihin kaupunkeihin Iranissa.

Iranin valtiollisten medioiden mukaan räjähdyksiä olisi kuultu ainakin Isfahanissa sekä Kermanshahissa maan länsiosissa.

Presidentti Donald Trump vahvisti aiemmin Yhdysvaltojen iskeneen Iraniin. Trump kertoi asiasta videoviestissä Truth Social -viestipalvelussaan.

Trumpin mukaan iskujen tavoitteena on puolustaa Yhdysvaltojen kansaa eliminoimalla Iranin hallinnon aiheuttamat "välittömät uhat".

Trump perustelee lausunnossaan, että Iranin hallinnon toimet vaarantavat suoraan Yhdysvallat, maan joukot sekä sen ulkomailla sijaitsevat tukikohdat ja liittolaiset kaikkialla maailmassa.

Trump sanoo, että Yhdysvallat aikoo tuhota Iranin ohjukset kokonaan ja hävittää niiden valmistuskyvyn sekä Iranin laivaston.

Lausunnossaan hän vihjasi myös, että iranilaisille koittaisi pian "vapaus". Hän kannusti iranilaisia kaatamaan maan hallituksen tai jopa tekemään vallankaappauksen.

Trump väitti myös, että hän on ainoa Yhdysvaltojen presidenteistä, joka on ollut halukas auttamaan iranilaisia.

Netanjahu kutsui Iranin hallintoa murhanhimoiseksi. Hän sanoi, että käsillä on aika, jolloin iranilaiset voivat vapautua tyranniasta.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoo Israelin eliminoivan iskuillaan uhan, joka kohdistuu hänen mukaansa suoraan Israelin olemassaoloon.

Netanjahu kutsui Iranin hallintoa murhanhimoiseksi. Hän sanoi, että käsillä on aika, jolloin iranilaiset voivat vapautua tyranniasta.

Netanjahu kehotti israelilaisia pysymään yhtenäisinä uhan edessä.

Israelin tärkein oppositiojohtaja Yair Lapid ilmoitti jo tukevansa Israelin hallitusta ja armeijaa Iranin-vastaisissa iskuissa.

Hän sanoi, että tällaisina hetkinä Israelissa ei ole oppositiota, vaan maa seisoo yhtenä rintamana.

Iranin vastaiskujen varalta Israel on myös julistanut hälytystilan Israeliin.

Iranin valtiollinen televisio on vahvistanut iskut maan pääkaupunkiin Teheraniin.

Fars-uutistoimiston mukaan useita räjähdyksiä on kuultu muuallakin Iranissa, ainakin Isfahanin kaupungissa sekä Kermanshahissa maan länsiosassa

Uutistoimisto AFN:n mukaan Teheranissa on kuultu ainakin kaksi voimakasta räjähdystä. Myös sosiaalisessa mediassa leviää videokuvia, joissa savupatsaita näyttää nousevan rakennusten ylle Teheranissa.

Vahvistamattomien tietojen mukaan räjähdyksiä olisi kuultu useampiakin.

Iranin vastaiskujen varalta Israel on myös julistanut hälytystilan Israeliin. Asiasta on kerrottu israelilaisille tekstiviesteillä.

Israelin puolustusvoimat ilmoitti, että koulut sekä kaikki paitsi välttämättömät työpaikat on suljettu. Myös Israelin ilmatila on suljettu siviililentokoneilta.

Iran on sanonut aiemmin vastaavansa mihin tahansa siihen kohdistuvaan hyökkäykseen. Se on uhannut erityisesti Yhdysvaltojen tukikohtia, joita on Persianlahdella useissa maissa, mukaan lukien Qatarissa, Arabiemiraateissa ja Saudi-Arabiassa.

Yhdysvaltojen liittolaiset olivat yrittäneet taivutella Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia pidättäytymään iskuista ja keskittymään Omanin välittämiin neuvotteluihin Iranin kanssa.

Iran ja Yhdysvallat eivät tälläkään viikolla päässeet sopimukseen Iranin ydinohjelmasta Sveitsin Genevessä.

Uutinen päivittyy.