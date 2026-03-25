S-ryhmän markkinaosuus nousi, K-ryhmän laski viime vuonnaPäivittäistavaramyynnin arvo kasvoi viime vuonna 2,5 prosenttia, kertoo NielsenIQ. Kasvua ajoi isot ja pienet supermarketit sekä hypermarketit.
S-ryhmän markkinaosuus päivittäistavaramyynnistä nousi viime vuonna 49 prosenttiin isojen myymälöiden vetämänä. Vuonna 2024 markkinaosuus oli 48,8 prosenttia, NielsenIQ:n tuottama Päivittäistavaramyymälärekisteri kertoo.
Myös Lidl Suomen markkinaosuus nousi hieman, 9,4 prosentista 9,5 prosenttiin.
K-ryhmän markkinaosuus päivittäistavaramyynnistä laski 33,5 prosenttiin. Vuonna 2024 osuus oli 33,7 prosenttia.
Muiden yksityisten osuus päivittäistavaramyynnistä oli viime vuonna 8 prosenttia.
Koko Länsi-Euroopassa päivittäistavaramyynti kasvoi 3 prosenttia.
Päivittäistavaramyynnin arvo kasvoi 2,5 prosenttia ja nousi 24,1 miljardiin euroon viime vuonna.
Kasvusta valtaosa selittyy hintojen nousulla, sillä myyntivolyymi kohosi vain 0,4 prosenttia.
Suomessa kuluttajien korostunut hintavertailu, tiukka taloustilanne ja laajat kampanjat ohjasivat asiakkaita yhä vahvemmin suuriin myymälöihin, kertoo NielsenIQ.
Päivittäistavarakaupan kasvua ajoi erityisesti isot ja pienet supermarketit sekä hypermarketit, joiden yhteenlaskettu markkinaosuus on yli 80 prosenttia.
Päivittäistavaroiden verkkokauppa jatkoi kasvavaa kehitystään Suomessa. Verkkokaupan arvo nousi 799 miljoonaan euroon, kun edellisvuonna se oli 693 miljoonaa euroa.
