Suomalaiset jyrkkinä ruokakauppoja kohtaan: näin suurta enemmistöä ylivalta ärsyttääHelsinkiläiset ovat huomattavan kriittisiä kaupan määräävälle asemalle ruokaketjussa, käy ilmi MT:n kyselytutkimuksesta.
MT:n teettämästä kyselytutkimuksesta käy ilmi, että selvä enemmistö suomalaisista pitää Suomen päivittäistavarakauppaa hallitsevien keskusliikkeiden valtaa liiallisena.
MT kysyi, onko isoilla kaupparyhmillä vastaajan mielestä liikaa valtaa suhteessa elintarviketeollisuuteen ja maanviljelijöihin. Vastanneista 74 prosenttia vastasi kysymykseen ”kyllä.” 12 prosenttia vastasi ”ei” ja 14 prosenttia ”en osaa sanoa.”
Miehistä 77 prosenttia on sitä mieltä, että kaupparyhmien valta on liiallinen ja naisista hieman pienempi osuus, 70 prosenttia, on samaa mieltä. Naisista 19 prosenttia vastasi ”ei osaa sanoa”, kun miehistä kantaansa ei osannut muodostaa 9 prosenttia vastanneista.
Kaikissa ikäryhmissä yli 70 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että kaupalla on turhan paljon valtaa. Kriittisimpiä ovat 55–64-vuotiaat, joista näin ajattelee 77 prosenttia.
18–30-vuotiaista miehistä näin ajattelee peräti 86 prosenttia vastanneista. Nuorista naisista (18–30 vuotta) samaa mieltä on 69 prosenttia.
Pohjois- ja Itä-Suomessa asuvat ovat hieman muualla maassa asuvia kriittisempiä kaupan valtaan. Heistä 78 prosenttia pitää valta-asemaa liiallisena.
Vähiten kriittisiä ovat Etelä-Suomessa asuvat. Heistäkin selvä enemmistö, 69 prosenttia, katsoo kaupan olevan liian vahva.
Helsingissä asuvista näin ajattelee 76 prosenttia vastanneista ja muualla Suomessa asuvista 73 prosenttia. Helsinkiläiset ovat siis huomattavan kriittisiä kaupan määräävälle asemalle ruokaketjussa.
Kaupunkimaisissa kunnissa asuvat ovat kriittisimpiä kauppaan (77 prosenttia) ja maaseudulla asuvat toiseksi eniten (76 prosenttia). Taajaan asutuissa kunnissa noin kaksi kolmesta vastaajasta on sitä mieltä, että kaupalla on liikaa valtaa.
Yrittäjistä ja työttömistä yli 80 prosenttia vastaa ”kyllä” kysyttäessä, onko kaupparyhmillä liikaa valtaa suhteessa elintarviketeollisuuteen ja maanviljelijöihin.
Työntekijöistä, työttömistä ja eläkeläisistä näin ajattelee hieman yli 70 prosenttia.
Koulutustaso ei tee suurta eroa vastaajaryhmien välille. Peruskoulutuksen saaneita hieman suurempi osa (76 prosenttia) pitää kaupan valtaa turhan suurena kuin akateemisesti koulutetut, joista näin ajattelee seitsemän kymmenestä.
Puoluekannaltaan selvästi kriittisimpiä kaupparyhmiin ovat RKP:n kannattajat, joista 86 prosenttia ajattelee niiden vallan olevan kohtuuttoman suurta.
Kristillisdemokraateista näin ajattelee 81 prosenttia, perussuomalaisista 78 prosenttia, vihreistä 76 prosenttia, keskustalaisista 75 prosenttia, vasemmistoliittolaisista 73 prosenttia, sosiaalidemokraateista 71 prosenttia ja kokoomuslaisista 70 prosenttia.
Kotona vanhempien kanssa asuvat ovat koko kyselyn vähiten kriittinen ryhmä suhteessa kaupan valta-asemaan. Heistä 53 prosenttia pitää sitä liian suurena.
MT:n Kantar Agri Oy:lla teettämään kyselytutkimukseen vastasi 1 020 ihmistä. Tiedot kerättiin 13.–18. helmikuuta. Tutkimuksen virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.
- Osaston luetuimmat