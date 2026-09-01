Millaiset tiet sinun arkeasi ihastuttavat tai vihastuttavat? Saako tie kahvit läikkymään tai hampaat kalisemaan?

Suomen Kylät ry ja Suomen Tieyhdistys ry etsivät jälleen Suomen surkeinta kylätietä kuvakilpailun avulla.

Osallistu kilpailuun lähettämällä kuva maantiestä viimeistään 2.10. ja kerro, miten tien kunto hankaloittaa elämääsi? Suomen surkein kylätie -kuvakilpailun voittaja vuosimallia 2026 valitaan yleisöäänestyksellä Maaseudun Tulevaisuuden verkkosivuilla.

”Suomen surkein kylätie -kuvakilpailulla halutaan tuoda näkyväksi se tieverkon osa, jonka kuntoon laittamiseen ei ole riittävästi resursseja. Kuvilla herätellään nykyisiä ja tulevia päättäjiä huomaamaan tieverkon merkityksen joka puolella Suomea”, kertoo tapahtumista ja kestävyydestä vastaava johtaja Liisa-Maija Thompson Suomen Tieyhdistyksestä tiedotteessa.

Jos tieverkko rapistuu, yrittäminen tökkii, kuljetukset venyvät, kauas karanneet palvelut eivät ole enää realistisesti käytettävissä eivätkä kotimaiset raaka-aineet liiku sinne, missä niitä tarvitaan.

”Toimivat tiet ovat edellytys asumiselle, yrittämiselle, palvelujen saavutettavuudelle ja viranomaisten nopealle pääsylle paikalle silloin, kun apua tarvitaan.” Suvi Louhelainen

Eikä pidä unohtaa ihmisiä: toimiva tieinfra on edellytys sille, että ihmiset pääsevät töihin, järjestäjät muistuttavat.

”Tieverkko ei ole maaseudulla vain liikennekysymys, vaan elinvoima- ja turvallisuuskysymys. Toimivat tiet ovat edellytys asumiselle, yrittämiselle, palvelujen saavutettavuudelle ja viranomaisten nopealle pääsylle paikalle silloin, kun apua tarvitaan. Samalla ne ovat osa Suomen kokonaisturvallisuutta ja huoltovarmuutta”, sanoo Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtaja Suvi Louhelainen.

Suomen surkein kylätie -kuvakilpailulla Suomen Kylät ja Suomen Tieyhdistys haluavat nostaa esiin niiden ihmisten kokemuksia, joiden arkeen tieverkon kunto vaikuttaa joka päivä.

”Jokaisen kuopan ja nimismiehen kiharan takana on koulumatka, työpäivä, yrityksen kuljetus tai mökkimatka. Kun ihmiset kertovat omista kokemuksistaan, tieverkon kunto muuttuu tilastoista konkreettisiksi tarinoiksi”, sanoo Suomen Kylät ry:n viestintäpäällikkö Timo Metsäjoki.

”Kasvu on käynnistynyt ja nyt pidetään rattaat pyörimässä. Tieinfran kunnossapitäminen ja korjaaminen synnyttävät paikallista työtä ja mahdollistavat talouskasvun”, muistuttaa Suomen Tieyhdistys ry:n toimitusjohtaja Simo Takalammi.

Näin osallistut Kuvaa maantie ja kerro, kuinka tiestön kehno kunto on vaikeuttanut elämääsi. Toimita kuvasi ja perustelusi kilpailulomakkeella 2.10. mennessä. Kilpailun ohjeet ja säännöt löytyvät osoitteesta: https://tieyhdistys.fi/suomen-surkein-kylatie-2026/

Aikaisempien vuosien voittajia: