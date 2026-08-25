Useat talousennusteet ovat viime aikoina antaneet viitteitä paremmasta, ja Suomen talouskasvu on käynnistynyt pitkän tauon jälkeen. Talousnousu ei kuitenkaan ole vielä näkynyt työllisyyden kohentumisena.

Jyväskylässä ja Keski-Suomessa työttömyys on päinvastoin noussut entisestään, uutisoi Keskisuomalainen.

Keski-Suomessa oli heinäkuun lopussa 20 554 työtöntä työnhakijaa, missä oli kasvua kesäkuusta 467 ihmisen verran. Edellisvuoteen verrattuna lukema oli liki 10 prosenttia korkeampi.

Keski-Suomen tilanne pysyi myös koko maata synkempänä. Koko maakunnan työvoimasta työttömien työnhakijoiden osuus oli heinäkuun lopussa 16,1 prosenttia, kun se koko maassa oli 13,2 prosenttia.

Keski-Suomessa oli heinäkuun lopussa 20 554 työtöntä työnhakijaa.

Maakunnan korkein työttömyysaste oli heinäkuun lopussa Jyväskylässä, 17,6 prosenttia. Osuus kasvoi kesäkuusta 0,4 prosenttiyksiköllä.

Seuraavaksi korkeimmat työttömyysasteet olivat Saarijärvellä (16,7 prosenttia) ja Äänekoskella (16,5 prosenttia).

Työttömien määrä kasvoi edellisvuodesta kaikissa muissa ammattiryhmissä paitsi maanviljelijöillä ja metsätyöntekijöillä. Suurin työttömien ammattiryhmä olivat palvelu- ja myyntityöntekijät.

Myös haettavien työpaikkojen määrä pieneni Keski-Suomessa.

Myös haettavien työpaikkojen määrä pieneni Keski-Suomessa. Kaikkiaan heinäkuun aikana oli avoinna 1 181 työpaikkaa, joka oli 362 vähemmän kuin vuosi sitten.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni lähes kaikissa ammattiryhmissä.

”Vaikka talouskehitys toteutuisi ennustetun myönteisesti, työmarkkinat reagoivat talouden elpymiseen aina hitaasti”, koulutuspäällikkö Marja Pudas toteaa Keski-Suomen elinvoimakeskuksen tiedotteessa.

KSML: Keski-​Suomen ja Jyväskylän työttömyystilanne synkkeni edelleen, mutta loppuvuodelle odotetaan jo käännettä