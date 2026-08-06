Jatkossa kaikista oppiaineista pitää saada vähintään vitonen, jotta ei jää luokalle – peruskoulun täytyy myös edistää liikunnallista elämäntapaaJokaiseen oppiaineeseen ja jokaiselle vuosiluokalle määritellään kansalliset kriteerit arvosanoille 5, 8 ja 10.
Liikunnallisen elämäntavan edistäminen esi- ja perusopetuksessa on nyt velvoittavaa, muistutti Opetushallitus mediatilaisuudessa.
Puhelinten käyttöä rajoitettiin jo viime lukuvuoden alusta, ja nyt lisätään liikkumista koulupäivän aikana. Myös koulumatkat kehotetaan kulkemaan lihasvoimin.
Perusopetuksen kouluvuosi alkoi tänään jo Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereella aloitti myös yksi Suomen seitsemästä uudesta englanninkielisestä lukiokoulutuksesta.
Suunniteltu osaamistakuu tulee voimaan elokuussa 2028.
Tulevaisuudessa kouluarvosana kympille saadaan kansalliset kriteerit, kertoi Opetushallitus mediatilaisuudessaan.
Eduskunta päätti osaamistakuuta koskevasta lakimuutoksesta kesäkuussa. Opetushallitus uudistaa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet ensi vuoden lokakuun loppuun mennessä.
Suunniteltu osaamistakuu tulee voimaan elokuussa 2028. Jokaiseen oppiaineeseen ja jokaiselle vuosiluokalle määritellään kansalliset kriteerit arvosanoille 5, 8 ja 10.
Kaikista oppiaineista on saatava vähintään vitonen, jotta pääsee seuraavalle luokalle. Tähän saakka oppilas on voitu päästää harkinnan mukaan seuraavalle vuosiluokalle, vaikka suoritus olisi jossakin oppiaineessa hylätty.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat