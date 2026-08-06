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Juuri nyt | VM:n budjettiehdotus: Hallitus lisää rahaa metsitykseen ja maaseudun kehittämiseen
Tilaajalle | Syysviljat ovat tärkeä osa Petter Sandelinin viljelystrategiaa − nyt hän kertoo, miksi näin on