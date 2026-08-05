Tunnettu polkupyöräyhtiö hakeutuu konkurssiinYli satavuotias yhtiö perustettiin Turussa vuonna 1922. Oman pyöränvalmistuksen Tunturi aloitti 1930-luvulla.
Polkupyöräyhtiö Tunturi on jättänyt konkurssihakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen. Hakemus on tullut vireille keskiviikkona.
Yhtiön toiminta on ollut viime vuosina raskaasti tappiollista. Viime vuonna Tunturin liikevaihto oli noin 39 miljoonaa euroa ja tulos lähes 12 miljoonaa euroa tappiollinen. Vuotta aiemmin yhtiö teki yli 10 miljoonan euron tappiot 37,5 miljoonan euron liikevaihdolla.
Yli satavuotias yhtiö perustettiin Turussa vuonna 1922. Oman pyöränvalmistuksen Tunturi aloitti 1930-luvulla. Tunturi on kuulunut vuodesta 2003 lähtien hollantilaiseen Accell Groupiin. Viime vuosina Tunturin valikoimassa on ollut sekä perinteisiä polkupyöriä että sähköpyöriä.
Tunturin konkurssihakemuksesta uutisoi aiemmin Yle.Artikkelin aiheet
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