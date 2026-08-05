Iran kertoi päässeensä naapurimaan kanssa sopuun Hormuzinsalmesta Yhteisymmärrys ei välttämättä tarkoittaisi, että salmesta tulisi turvallinen kaikille läpi kulkeville aluksille.

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Laivoja ankkurissa Hormuzinsalmella Omanin edustalla toukokuussa. AFP/LEHTIKUVA.

Iranin ulkoministeriö ilmoitti keskiviikkona, että Iran ja Oman ovat sopineet reitistä Hormuzinsalmessa kulkeville laivoille. Iranin mukaan maat viimeistelivät yksityiskohtia, jotka koskevat salmen yhteistä hallinnoimista.

Aiheesta kertoneen Iranin ulkoministeriön tiedottajan Esmaeil Baqaein mukaan maat olivat lähellä yhteisen tiedotteen valmistelua, jos tietyt kolmannet osapuolet eivät asetu sopimuksen tielle.

Baqaei sanoi kuitenkin, että yhteisymmärrys ei tarkoittaisi, että salmesta tulisi turvallinen kaikille läpi kulkeville aluksille.

”Hormuzinsalmen tilannetta horjuttavia piirteitä on edelleen käynnissä Yhdysvaltojen taholta, erityisesti merisaarto ja muut aggressiiviset ja uhkaavat toimet Irania ja sen etuja vastaan”, hän sanoi.

Iran kiisti aiemmin tällä viikolla neuvottelevansa Hormuzinsalmen avaamisesta Yhdysvaltojen kanssa.

Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent puolestaan sanoi tiistaina, että Yhdysvallat voi päästä Iranin kanssa sopimukseen Hormuzinsalmen avaamisesta hyvinkin pian.

Bessentin mukaan Yhdysvallat ja Iran voisivat päästä sopimukseen tiistaina tai keskiviikkona.