WHO: Ebola luokiteltu kansainväliseksi terveysuhaksi – harvinaista viruskantaa vastaan ei vielä ole rokotetta Ebolan epäillään aiheuttaneen yhteensä noin 90 ihmisen kuoleman Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan tietoihin tartunnan saaneiden todellisesta määrästä ja taudin levinneisyydestä liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä.

Maailman terveysjärjestö WHO on luokitellut ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Järjestö kertoi asiasta lausunnossaan sunnuntaina.

Afrikan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen mukaan ebolan epäillään aiheuttaneen yhteensä noin 90 ihmisen kuoleman Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa Keski-Afrikassa. Lisäksi yli 300 ihmisen epäillään saaneen tartunnan.

WHO:n mukaan tietoihin tartunnan saaneiden todellisesta määrästä ja taudin levinneisyydestä liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä.

Ebolasta on toistaiseksi tunnistettu kuusi erillistä viruskantaa. Tuoreimmassa epidemiassa on kyse harvinaisesta bundibugyo-viruskannasta, johon ei WHO:n mukaan tällä hetkellä ole hyväksyttyjä lääkkeitä tai rokotteita.

”Tällä kannalla on erittäin korkea kuolleisuus, joka voi nousta 50 prosenttiin”, sanoi Kongon demokraattisen tasavallan terveysministeri Samuel-Roger Kamba.

Toistaiseksi ebola ei kuitenkaan WHO:n mukaan täytä pandemian kriteerejä. Järjestön mukaan taudin leviämisriskiä kuitenkin lisäävät esimerkiksi alueen humanitaarinen kriisi sekä ihmisten laaja liikkuvuus.

Kongon demokraattisessa tasavallassa on jatkunut pitkään konflikti, joka tällä hetkellä on käynnissä erityisesti maan itäisissä osissa. Virus on levinnyt koillisessa sijaitsevassa Iturin maakunnassa, joka sijaitsee Ugandan ja Etelä-Sudanin vastaisilla rajoilla.

Kongolaisen Panzi-säätiön mukaan sodan viime vuosien kehityskulkujen seurauksena yli miljoona ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.

Kansainvälinen Lääkärit ilman rajoja -järjestö on kertonut valmistelevansa laajamittaisia toimia. Sen mukaan epidemian leviäminen on erittäin huolestuttavaa.

”Se, että näemme näin lyhyessä ajassa näin paljon tartuntoja ja kuolemia, yhdistettynä leviämiseen useille alueille ja nyt myös maan rajojen ulkopuolelle, on erittäin huolestuttavaa”, sanoi järjestön hätäohjelman päällikkö Trish Newport järjestön tiedotteessa jo ennen WHO:n lausuntoa tällä viikolla.

”Iturissa monilla ihmisillä on jo ennestään ollut vaikeuksia saada terveydenhuoltoa ja he elävät jatkuvan turvattomuuden keskellä. Tämän takia nopea reagointi on tärkeää, jotta epidemia ei pahene entisestään”, Newport sanoi.

Paikallisen kansalaisyhteiskunnan edustaja Isaac Nyakulinda sanoi uutistoimisto AFP:lle puhelimitse, että ihmisten on nähty kuolevan parin viime viikon aikana.

”Ei ole paikkaa, jonne eristää sairaat. He kuolevat kodeissaan ja heidän ruumiitaan käsittelevät perheenjäsenet.”

Ebola on erittäin vaarallinen virustauti, joka aiheuttaa kovaa kuumetta ja vakavimmissa tapauksissa hallitsematonta verenvuotoa.

WHO:n mukaan tautiin sairastuneiden kuolleisuus Kongon demokraattisen tasavallan viimeaikaisissa epidemioissa on ollut peräti 40–70 prosenttia.

Tauti havaittiin ensimmäisen kerran vuonna 1976 Kongon demokraattisessa tasavallassa, joka tuolloin tunnettiin Zairena. Tuon jälkeen Kongon demokraattisessa tasavallassa on ollut yli 15 ebolaepidemiaa. Näissä on kuollut yhteensä yli 3 000 ihmistä.

Kuolettavin ebolaepidemia alkoi joulukuussa 2013 Guineassa, mistä se levisi muualle Länsi-Afrikkaan. Tuolloin tauti tappoi yhteensä yli 11 300 ihmistä pääasiassa Liberiassa, Sierra Leonessa ja Guineassa.