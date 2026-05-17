Saksaan eksynyt Timmy-valas löytyi kuolleena TanskastaTimmy-valaan matkaa seurattiin kevään aikana lähettimellä.
Tanskalaissaaren lähistöltä löytynyt kuollut valas on runsaasti julkisuutta saanut Timmy-valas. Tanskalaisviranomaiset vahvistivat asian lauantaina.
Muun muassa saksalaismedioissa oli aiemmin keväällä seurattu Timmyksi nimettyä valasta, joka jäi maaliskuun lopulla kiinni hiekkasärkkään lähellä Lyypekkiä Itämeren rannikolla. Se pääsi omin avuin irti, mutta jumittui sen jälkeen useita kertoja uudelleen.
Useiden pelastusoperaatioiden jälkeen valas lopulta kuljetettiin tämän kuun alussa erikoisvalmisteisella proomulla Tanskan rannikon lähettyville ja vapautettiin.
Timmy-valasta oli seurattu lähettimellä, joka lakkasi aiemmin toimimasta. Tanskalaiset pystyivät lähettimen sijainnista ja ulkonäöstä vahvistamaan, että kyseessä oli sama valas, joka oli aiemmin ollut Saksan vesillä.
