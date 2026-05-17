Venäjälle laaja drooni-isku yön aikanaLisääntyneiden ukrainalaisdrooni-iskujen seurauksena drooneja on harhautunut myös Suomeen ja Baltian maihin.
Venäjän ilmavoimat kertoo torjuneensa yön aikana yli 550 Ukrainasta tullutta droonia, kertoo maan puolustusministeriö. Venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan ilmavoimat pysäytti vuorokauden aikana yli 120 pääkaupunki Moskovaan matkalla ollutta droonia.
Puolustusministeriön mukaan drooneja torjuttiin yli kymmenellä eri alueella.
Ainakin kolme ihmistä kuoli pääkaupunki Moskovan alueella laajassa drooni-iskussa, kertoi alueen kuvernööri Andrei Vorobjov. Tassin mukaan pääkaupungissa ja Moskovan alueella on haavoittunut lähes 20 ihmistä.
Aiemmin tällä viikolla Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi Ukrainan tekevän lisää iskuja Venäjälle sen jälkeen, kun yli 20 ihmistä kuoli pääkaupunki Kiovaan tehdyissä iskuissa.
Viime aikoina Ukraina on tehnyt drooni-iskuja yhä syvemmälle Venäjälle eikä pääkaupunki Moskova ole välttynyt niiltä. Ukraina on tehnyt iskuja kevään aikana myös Suomenlahdella sijaitseviin venäläiskohteisiin.
Latviassa rajaseuduilla on annettu sunnuntaiaamuna vaaratiedote mahdollisesta uhasta ilmatilassa. Tiedote on lähtenyt muun muassa matkapuhelimeen.
Latvian asevoimat kertoi sotilasliitto Naton koneiden olevan valmiustilassa.
Latvian pääministerinä toiminut Evika Silina ilmoitti aiemmin eroavansa tehtävästään. Syynä eroon oli tiettävästi tapa, jolla hallitus on käsitellyt Latviaan harhautuneita drooneja. Silinan mukaan Latvian droonipuolustusjärjestelmiä ei ollut otettu käyttöön riittävän nopeasti torjumaan Latviaan harhautuneita drooneja.
Silinan painostuksesta maan puolustusministeri Andris Spruds joutui eroamaan tehtävästään jo aiemmin. Protestina Sprudsin edustama puolue ei enää tukenut Silinan hallitusta.
