Suomi sijoittui Euroviisuissa kuudenneksi, voiton vei BulgariaYllätysvoittoon kiisi Bulgarian Dara kappaleellaan Bangaranga.
Suomi on sijoittunut kuudenneksi Itävallan Wienissä järjestetyissä Euroviisuissa. Yllätysvoittoon kiisi Bulgarian Dara kappaleellaan Bangaranga.
Suomi oli koko kevään Euroviisujen ennakkosuosikki kappaleellaan Liekinheitin, mutta se joutui lopulta taipumaan selkeästi voittajalle.
Suomen tähän asti ainoasta Euroviisu-voitosta vastaa edelleen Lordi-yhtye, joka voitti 20 vuotta sitten laulukilpailun Hard Rock Hallelujah -kappaleella.
