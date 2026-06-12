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Silakkaa on tänä vuonna poikkeuksellisen runsaasti – ”Silakka ei ole katoamassa”
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S-pankin rahastoon ostettiin 800 hehtaaria peltoa – näin niille tehdään nyt, kun rahasto suljettiin
Silakkaa on tänä vuonna poikkeuksellisen runsaasti – ”Silakka ei ole katoamassa”
Kutu onnistui ja silakan ravintoa massiaisia on ollut hyvin tarjolla.
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Uutiset
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Kalastus
12.6.2026
15:44
Eija Mansikkamäki
Artikkelin aiheet
silakka
Saaristomeri
kalatutkimus
ilmastonmuutos
meriekosysteemi
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