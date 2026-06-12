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Juuri nyt | Silakkaa on tänä vuonna poikkeuksellisen runsaasti – ”Silakka ei ole katoamassa”
Tilaajalle | S-pankin rahastoon ostettiin 800 hehtaaria peltoa – näin niille tehdään nyt, kun rahasto suljettiin