Kaikkonen: ruoantuotannon omavaraisuus 100 prosenttiin Keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen mukaan puolue lähtisi vain sellaiseen hallitukseen, joka sitoutuu velan taittamiseen.

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Kaikkosta oli kuulemassa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa noin 2 500 kokoustajaa. Hän asteli seisaallaan taputtavan yleisön eteen JVG:n Amatimies-kappaleen tahtiin. - ANSSI TAKALA / LEHTIKUVA / STR.

Uutiset | Politiikka STT

Puheenjohtaja Antti Kaikkonen linjaa, että keskusta ei voi olla mukana hallituksessa, joka ei sitoudu julkisen talouden tervehdyttämiseen.

”Keskusta ei hyväksy velkavenkoilua”, hän sanoi poliittisessa katsauksessaan keskustan puoluekokouksessa lauantaina aamupäivällä.

Kaikkosta oli kuulemassa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa noin 2 500 kokoustajaa. Hän asteli seisaallaan taputtavan yleisön eteen JVG:n Amatimies-kappaleen tahtiin.

Kaikkonen sanoi toivovansa jo ennen ensi kevään eduskuntavaaleja muilta puolueilta vastauksen siihen, sitoutuvatko ne parlamentaarisesti sovittuun velkajarruun.

Keskusta tulee esittelemään tarkemman sopeutuslistansa lähempänä eduskuntavaaleja. On kuitenkin selvää, että sopeutukseen tarvitaan laaja työkalupakki, Kaikkonen sanoi.

Suomen veroaste on hänen mukaansa jo korkea, joten painopisteen pitää olla menosopeutuksissa. Keskustan lähtökohta toimien valmistelussa tässä vaiheessa on, että noin kaksi kolmasosaa sopeutuksesta tehtäisiin menoista ja korkeintaan kolmasosa veroista.

”Keskusta ei hyväksy sitä, että hallitus pitää vaalien vuoksi välivuoden.” Antti Kaikkonen

Sopeutus on myös tehtävä niin, että ettei se heikennä työntekoa, yrittämistä, investointeja eikä pitkän aikavälin kasvua, Kaikkonen sanoo.

Tällä tietoa ensi vaalikauden nettomääräinen sopeutustarve on noin 8–11 miljardia euroa. Keskusta odottaa, että osa tästä sopeutuksesta tehdään jo tällä vaalikaudella.

”Keskusta ei hyväksy sitä, että hallitus pitää vaalien vuoksi välivuoden.”

Siksi jo hallituksen syksyisessä budjettiriihessä on Kaikkosen mukaan tehtävä päätöksiä, jotka vahvistavat julkista taloutta ja säästävät veronmaksajien euroja.

Selkeä ja järkevä ratkaisu olisi puheenjohtajasta yleisen yhteisöveroalennuksen peruminen. Turun tunnin junan edistämisen voisi myös vielä pysäyttää, hän lisäsi.

”Kotimaista ruokaa ei kannata nähdä kulueränä tai ympäristöhaittana tälle maalle.” Antti Kaikkonen

Keskustan tavoitteena on 100-prosenttinen omavaraisuusaste ruoantuotannossa. Ruoka on mitä kovinta turvallisuuspolitiikkaa, Kaikkonen sanoo. Kaikkonen lähettää samassa yhteydessä SDP:n suuntaan terveisiä.

”Jos keskustan kanssa yhteistyötä joskus ajattelee tekevänsä, on hyvä muistaa se, että keskusta on Suomessa se puolue, joka puolustaa kotimaista maataloutta ja ruuantuotantoa. Kotimaista ruokaa ei kannata nähdä kulueränä tai ympäristöhaittana tälle maalle. Pikemminkin henkivakuutuksena. ”

Iltapäivällä keskustalle valitaan uusi johto. Puheenjohtaja Kaikkoselle ja puoluesihteeri Antti Siika-aholle ei ollut ennen puoluekokousta ilmaantunut vastaehdokkaita.

Varapuheenjohtajiksi on ehdolla kuusi ehdokasta, joista valitaan kolme.

Lisäksi kokouksessa hyväksytään uusi periaateohjelma ja Uusi Suunta Suomelle -tulevaisuusvisio. Sunnuntaina järjestetään Tampereen Keskustorilla 120-vuotisjuhlatilaisuus.