Venäjän viimeöiset iskut Kiovaan tappoivat ainakin 15 ihmistä – ”Sodan ajan traagisimmat iskut”Venäjä on viime aikoina tehnyt useita yöllisiä iskuja Kiovaan ja sen lähialueille.
Venäjä on viime yönä iskenyt voimalla Kiovaan ja sen ympäristöön. Iskut ovat surmanneet ainakin 15 ihmistä, kertovat Ukrainan viranomaiset. Lisäksi kymmeniä on haavoittunut.
Kiovan alueellisen sotilashallinnon johtaja Timur Tkatshenko kutsui iskuja traagisimmiksi mitä Kiovassa on koettu viidettä vuotta kestävän sodan aikana. Hän sanoi melkein kaikkien kuolleiden olleen siviilejä.
Kiovan sotilashallinnon mukaan iskut vahingoittivat asuinrakennuksia sekä useita varastorakennuksia.
Venäjä on viime aikoina tehnyt useita yöllisiä iskuja Kiovaan ja sen lähialueille.Artikkelin aiheet
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