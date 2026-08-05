Irlannin pääministeri Micheál Martin yrittää saada EU-maille sopua vuosien 2028–2034 rahoituskehyksestä. Friedrich Merz vaatii noin 60 prosenttia nykyistä suuremman budjettiesityksen leikkaamista useilla sadoilla miljardeilla euroilla. Leikkaukset koskisivat myös maataloustukia.
MT:n Berliinin lähteiden mukaan kompromissi ennen Ranskan presidentinvaaleja on epätodennäköinen. Emmanuel Macronin seuraajaksi voi nousta Marine Le Pen. Saksa ja Ranska ovat eri mieltä rahoituskehyksestä ja useista EU-lakihankkeista.
Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.