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Juuri nyt | Käänne näkyvissä: Maataloustraktorien menekki kasvoi kesäkuukausina
Tilaajalle | Lappeenrantalaisen Timo Ikosen tilateurastamolla siat kasvavat ja vilja joutuu, kun ASF-tilanteesta odotetaan lisätietoja: ”Katsotaan nyt rauhassa”