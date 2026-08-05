Tänään tulee käyttöön uudenlainen opintoseteli Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu.

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Opintoseteliä ei tarvitse erikseen hakea, ja sitä voi käyttää omaan tahtiin. Kuva: EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA

Uutiset | Koulutus STT

Uusi opintoseteli tulee käyttöön tänään. Opintosetelin voi aktivoida Opin.fi-palvelussa tästä päivästä lähtien.

Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja kahden vuoden aikana.

Opintoseteliin ovat oikeutettuja henkilöt, jotka ovat suorittaneet ensimmäisen toisen asteen tutkintonsa 1.12.2025 jälkeen, ovat alle 29-vuotiaita toiselta asteelta valmistumisen päivänä ja osallistuivat tämän kevään yhteishakuun, mutta eivät saaneet tai ottaneet vastaan opiskelupaikkaa korkeakoulusta.

Opintoseteliä ei tarvitse erikseen hakea, ja sitä voi käyttää omaan tahtiin.

Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu.