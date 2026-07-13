Lähipäivinä sää on poutainen ja aurinkoinen, vasta viikonloppua kohti sateen mahdollisuus kasvaa Sää on kuluvalla viikolla suuressa osassa maata poutaista ja aurinkoista, lähinnä Lapissa pilvisyys on ajoittain runsaampaa ja joitain sadekuuroja voi tulla. Viikonloppuna lounaasta saapuu matalapaine sateineen ja etenkin maan etelä- ja keskiosassa sademäärät voivat olla paikoin runsaita.

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Viikolle luvassa poutaa, viikonlopulle mahdollisesti sateita. Kuva: Carolina Husu

Uutiset | Sää Antti Jylhä-Ollila

Sää on loppuviikkoon asti suuressa osassa maata enimmäkseen poutainen ja aurinkoinen. Sää myös lämpenee uudelleen viileämmän maanantain jälkeen ja hellelukemia mitataan jälleen laajoilla alueilla, vain Lapissa on ajoittain viileämpää.

Sää lämpenee viileämmän maanantain jälkeen.

Ylimmillään lämpötila kohoaa lähipäivinä maan etelä- ja keskiosassa 26‒28 asteeseen. Viikonloppuna helteet kuitenkin väistyvät ja lounaasta saapuu matalapaine sateineen.

Ennustettavuus viikonlopulle on vielä tässä vaiheessa varsin heikko, mutta etenkin maan etelä- ja keskiosassa runsaat sademäärät ovat mahdollisia. Säätyyppi jatkunee myös ensi viikolla epävakaisena ja viime aikoja viileämpänä, joten hellekelit jäävät joksikin aikaa tauolle.

Antti Jylhä-Ollila

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

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