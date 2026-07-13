Trump: Yhdysvallat ottaa Hormuzinsalmen haltuunsaIranin armeijan mukaan Iran ei anna Yhdysvaltojen puuttua Hormuzinsalmen hallintaan.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat aikoo ottaa haltuunsa Hormuzinsalmen.
”Meistä tulee salmen vartijoita”, Trump sanoi Fox Newsin haastattelussa.
Trumpin mukaan Yhdysvalloille pitäisi maksaa vartioinnista, koska sen kansalaiset vaarantavat henkensä salmella.
”Meille tullaan maksamaan sen vartioinnista, Paljon rahaa, mutta haluamme vain saada korvauksen kaiken tämän tekemisestä, kansamme vaarantamisesta”, Trump sanoi.
Iranin armeija puolestaan sanoi hieman myöhemmin, ettei Iran anna Yhdysvaltojen puuttua Hormuzinsalmen hallintaan.
Kaikki yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa Persianlahdella nähtäisiin Iranin armeijan edustajan lausunnon mukaan sotatoimena.
Iranin vallankumouskaarti puolestaan syyttää Yhdysvaltoja maailmanlaajuisten öljy- ja kaasutoimitusten vaarantamisesta puuttumalla Hormuzinsalmen toimintaan.
Trumpin mukaan Yhdysvallat iskivät Iraniin raskaasti sunnuntaina. Hän syytti Irania maiden välisen sopimuksen rikkomisesta.
Iranin mukaan Yhdysvaltain viimeisin iskujen sarja on romuttanut viime kuukausien diplomaattiset ponnistelut rauhan aikaansaamiseksi ja iskut ovat tehneet Hormuzinsalmesta jälleen turvattoman. Lisäksi Iran syyttää Yhdysvaltain häirinneen kansainvälistä kauppamerenkulkua.
Yhdysvaltain asevoimat kertoi Suomen aikaa maanantaina alkuyöstä aloittaneensa uuden iskujen sarjan Iraniin. Asevoimien mukaan iskujen tarkoituksena on heikentää Iranin kykyä iskeä Hormuzinsalmen läpi liikennöiviin kauppalaivoihin.
Asevoimat sanoi tekevänsä iskuja Trumpin määräyksestä. Se kertoi iskeneensä kymmeniin kohteisiin eri puolilla Irania.
Iranilaiset uutistoimistot Fars ja Tasnim kertoivat, että ainakin kaksi ihmistä on kuollut maanantaina Yhdysvaltain Lounais-Iraniin tekemissä iskuissa. Lisäksi kolmen ihmisen kerrotaan haavoittuneen.
Uutistoimistojen lähteenä oli Khuzestanin provinssin viranomainen, jonka mukaan iskuja tehtiin kolmeen kohteeseen Abadanin kaupungin laitamilla.
Yhdysvallat on iskenyt viime päivinä toistuvasti Iraniin. Yhdysvaltain asevoimat kertoi sunnuntain vastaisena yönä iskeneensä noin 140 iranilaiseen sotilaskohteeseen.
Iranin vallankumouskaarti kertoi varhain maanantaina iskeneensä Yhdysvaltain sotilaskohteisiin ja tukikohtiin Jordaniassa, Bahrainissa sekä Kuwaitissa. Bahrain syytti maanantaina Iranin kohdistavan iskujaan tarkoituksella siviileihin.
Aiemmin sunnuntai-iltana Iran ja Kuwait kertoivat, että niihin oli kohdistunut uusia iskuja. Iran kertoi iskuista kahdelle eteläiselle saarelleen. Kuwait puolestaan kertoi, että sen raja-asemille ja merellä sijaitsevaan öljynporauslauttaan oli isketty.
Yhdysvallat ja Iran ovat antaneet toistuvasti ristiriitaista tietoa Hormuzinsalmen tilanteesta. Sunnuntaina Yhdysvaltain asevoimat sanoi laivaliikenteen kulkevan Hormuzinsalmella, vaikka Iran oli tätä ennen sanonut sulkeneensa salmen.
Iranin vallankumouskaarti kertoi sunnuntain vastaisena yönä tulittaneensa salmen aluksia. Kaarti kertoi Iranin valtionmediassa, että salmea koskevia määräyksiä rikkoneeseen alukseen oli isketty.Artikkelin aiheet
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