Elovena-annospuuroille palkinto Espanjassa: Vuoden aamiaisinnovaatioRaision Elovena-annospikapuurot on valittu Espanjassa Carrefourin vuoden aamiaisinnovaatioksi.
Palkinto annettiin Carrefour-kauppaketjun vuosittain järjestämässä Premios Innovación 2026 -innovaatiogaalassa. Tapahtuma on kaupan ja elintarviketeollisuuden tapahtuma. Carrefour on Espanjan suurimpia päivittäistavarakauppaketjuja.
Voittajaa ei valittu mielivaltaisesti, vaan aluksi finalisteja äänestivät Carrefourin asiakkaat. Finaalissa voittajan valitsi riippumaton asiantuntijaraati.
Raisio toi annospikapuuronsa Espanjan markkinoille vuoden 2025 loppupuolella. Pikapuurot nähdään Raisiolla tervetulleena lisänä osaksi Espanjan aamiaismarkkinaa.
”Olemme todella ilahtuneita espanjalaisten kuluttajien ja Carrefourin palkinnosta ja annospikapuurojen lanseerauksen saamasta tunnustuksesta Espanjassa”, kertoo Raision kansainvälisestä laajentumisesta vastaava Jonathan Harkley.
”Saimme paljon positiivista palautetta kuluttajatutkimuksessamme, jonka teimme vuonna 2025 ennen lanseerausta. Se vahvisti ajatustamme siitä, että annospikapuuroillemme olisi Espanjassa kysyntää.”
Harkley kertoo, että kaura on espanjalaisille jo tuttu entuudestaan. Pikapuuro vastaa hyvin siis kuluttajien toiveisiin.Artikkelin aiheet
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