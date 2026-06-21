Ainakin yhdeksän ihmistä on kuollut onnettomuuksissa pitkän juhannusviikonlopun aikanaJuhannuksena on löydetty ainakin viisi ihmistä kuolleena vedestä. Lisäksi Kuopiossa jatketaan lauantaina veteen vajonneen miehen etsintöjä.
Suomessa on kuollut onnettomuuksissa ainakin yhdeksän ihmistä juhannuksena torstain ja sunnuntain välisenä aikana.
Lounais-Suomen poliisi kertoo, että Salossa hukkui mies tänään kello kahden maissa. Mies oli painunut veden alle Märynummen uimarannalla, ja vapaapalokuntalainen läheisestä tukikohdasta sai nostettua hänet vedestä. Elvytysyrityksistä huolimatta mies todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla.
Kyseessä on juhannuksen viides tapaus, jossa kuollut ihminen on löydetty vedestä. Torstaina löydettiin kaksi ihmistä kuolleina vedestä Mikkelissä ja Kotkassa, perjantaina toiset kaksi Mikkelissä ja Helsingissä. Lauantaina Kuopion Tahkolahdella vajosi veteen mies, jonka etsintöjä on jatkettu tänään.
Tänään aamulla kuoli yksi ihminen ulosajossa Oulussa, kertoo Oulun poliisi. Tapaus sattui Kuusamontiellä noin kymmenen kilometrin päässä Kiimingistä Pudasjärven suuntaan.
Henkilöauto oli jostain syystä ajautunut ulos tieltä kulkusuunnassaan tien oikealle puolelle. Sen kuljettaja, noin 50-vuotias mies, kuoli tapahtumapaikalle. Autossa ei ollut onnettomuuden aikaan muita ihmisiä. Poliisi tutkii onnettomuuden syitä ja selvittää kuolemansyytä.
Myös perjantaina kuoli yksi ihminen ulosajossa Satakunnan Merikarvialla. Lisäksi perjantaina kuoli yksi ihminen tulipalossa Kuopiossa ja toinen pudottuaan parvekkeelta Vantaan Tikkurilassa.Artikkelin aiheet
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