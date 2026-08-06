Puolustusministeriölle tulossa 620 miljoonaa euroa lisää – korotus lähes 10 prosenttia tämän vuoden tasostaPuolustusministeriön hallinnonalan määrärahat kasvavat lähes 620 miljoonalla eurolla ensi vuonna. Lisäykset kohdistuvat erityisesti puolustusmateriaalihankintoihin.
Valtiovarainministeriö esittää puolustusministeriön hallinnonalalle ensi vuodelle yhteensä 7,02 miljardin euron määrärahaa. Summa on lähes kymmenen prosenttia suurempi kuin vuoden 2026 varsinaisessa talousarviossa.
Hallitus on aiemmin linjannut nostavansa puolustusmenot vähintään kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2029 mennessä. Kevään kehysriihessä päätettiin, että vuosille 2027–2030 Suomen puolustusta vahvistetaan noin 1,13 miljardin euron määrärahalla.
Valtionvarainministeri Riikka Purran (ps.) budjettiehdotuksessa maanpuolustus- ja veteraanijärjestöjen valtionavustukset pienenisivät hieman.
Suurin lisäys budjettiehdotuksessa kohdistuu sotilaalliseen maanpuolustukseen, jonka määrärahat kasvaisivat 447 miljoonalla eurolla 5,89 miljardiin euroon. Sotilaallisen maanpuolustuksen sisällä suurin lisäys kohdistuu puolustusmateriaalihankintoihin, johon esitetään 353 miljoonan euron lisäystä.
Budjettiehdotus sisältää lisäksi 1,3 miljardin euron tilausvaltuuden uusiin puolustusmateriaalihankintoihin sekä 186 miljoonan euron tilausvaltuuden puolustusvoimien toimintamenoihin. Ukrainan sotilaalliseen tukemiseen ehdotetaan 200 miljoonan euron lisämäärärahaa.
Puolustusmateriaalihankintojen jälkeen suurin määrärahojen kasvu kohdistuu puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisämenoihin. Puolustusministeriön arvonlisäveromenojen kasvu selittyy pitkälti puolustusmateriaalihankintojen lisääntymisellä. Budjetissa hankintojen arvonlisäverot näkyvät erillisenä menokohtana.
Valtionvarainministeri Riikka Purran (ps.) budjettiehdotuksessa maanpuolustus- ja veteraanijärjestöjen valtionavustukset pienenisivät hieman.
Purran budjettiehdotus ei ole vielä lopullinen budjetti. Hallitus käsittelee ehdotusta budjettiriihessä elokuun lopulla, minkä jälkeen se antaa lopullisen talousarvioesityksensä eduskunnalle syyskuussa.Artikkelin aiheet
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