Politico: Yhdysvallat valmistelee dieselin vientikieltoaVäliaikaisen vientikiellon tavoitteena on laskea energian hintoja ennen välivaaleja.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto valmistelee dieselin vientikieltoa, kertoi Politico. Kielto kestäisi 90 päivää.
Tavoitteena on Politicon lähteiden mukaan laskea energian hintoja ennen marraskuun välivaaleja.
Korkeat energian hinnat aiheuttavat ongelmia republikaanien ehdokkaille.
Trumpin hallinnon sota Irania vastaan ja Ukrainan iskut venäläisiin jalostamoihin ovat nostaneet dieselin hinnat ennätyskorkealle.
Öljyteollisuus vastustaa vientikieltoa ja varoittaa, että se voi kääntyä itseään vastaan ja nostaa lopulta polttoaineiden hintoja.
Lyhyellä aikavälillä dieselin hinta voisi laskea joillain Yhdysvaltojen alueilla, koska alun perin vientiin tarkoitettu diesel ohjattaisiin takaisin Yhdysvaltojen polttoainejärjestelmään.
Jalostamot kuitenkin lopulta hidastaisivat tuotantoaan ja hinnat nousisivat, Politico kirjoitti.Artikkelin aiheet
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