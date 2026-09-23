Loppuviikko on sateinen lähes koko maassa. Torstain aikana suurimmat sateet jäävät maan itäosaan ja Kainuuseen kerryttäen 5–15 millimetrin sademääriä. Muualla maassa sademäärät jäävät alle 2 millimetrin.

Perjantaina sateet jäävät määrältään vähäisemmäksi, mutta pienempiä kuuroja esiintyy lähes koko maassa. Viikonloppuna sateet taas lisääntyvät, kun lännestä saapuu uusi laaja sadealue Suomen ylle tuoden monin paikoin 2–10 millimetrin sademääriä sekä lauantaina että sunnuntaina.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Pilvisyys pysyy runsaana koko maassa loppuviikon ja aurinko saattaa pilkottaa pilvipeitteen takaa vain paikoitellen. Öisin ja aamuisin voi lisäksi esiintyä sumuja. Sunnuntaina sateet pilvineen alkavat väistyä itään ja ensi viikolla sää poutaantuu ja lämpenee korkeapaineen lähestyessä kaakosta.

Yleisesti päivälämpötila vaihtelee loppuviikon päivinä 8 ja 16 asteen välillä koko maassa. Yöpakkaset harvenevat loppuviikoksi ja yölämpötila vaihtelee pääosin +2 ja +10 asteen välillä.

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Oosa Lehtola

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi