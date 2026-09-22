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Uutiset
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Energia
22.9.2026
15:00
Harri Kallio-Kurssi
Artikkelin aiheet
polttoaine
jakeluvelvoite
autoilu
Kokoomus
polttoainevero
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