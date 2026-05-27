Yrittäjät: Yritysten laskujen maksuaikoja pidennetään yhä useammin yksipuolisestiPitkiä maksuaikoja on sovittu harvoin. Suomen Yrittäjien mielipidemittauksen ennätyslukema osoittaa, että yritysten välisten laskujen maksuajat on pidennetty usein yksipuolisesti.
Suomen Yrittäjien huhtikuun mielipidemittauksen mukaan yritysten välisten laskujen maksuaikoja on pidennetty yksipuolisesti ennätysmäärä.
Jopa 65 prosenttia yrityksistä, joilla maksuaika ylittää 30 päivää, ei ole sopinut pidemmästä ajasta vastapuolen kanssa. Luku on mielipidemittauksen historian korkein.
”Isot yritykset käyttävät pienempiään pankkeinaan. Väitetään, että pitkistä maksuajoista on sovittu, vaikka todellisuudessa ne on saneltu. Maan tapa on, että isot toimijat ilmoittavat yksipuolisesti, milloin pienyrittäjä saa rahansa”, sanoo Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen tiedotteessa.
EU-komissio on arvioinut, että jopa neljännes konkursseista johtuu siitä, että yritys ei saa maksujaan ajallaan. Pitkät maksuajat vaikuttavat myös yritysten kasvuun. ”Kun raha ei liiku yritysten välillä riittävän nopeasti, se heikentää pk-yritysten kasvumahdollisuuksia”, Salminen lisää.
Suomen Yrittäjät vaatii uuden viranomaisen perustamista valvomaan, että maksuaikoja koskeva lainsäädäntö toteutuu käytännössä.
”Viime hallituskaudella oikeusministeriössä valmisteltiin esitys valvovan viranomaisen perustamisesta, joten pohjatyö on tehty. Asia on tekemistä vaille valmis”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat