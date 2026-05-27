Viranomaisten petrattava tiedotusta yleisissä vaaratilanteissa, Elinkeinoelämän keskusliitto vaatiiElinkeinoelämän keskusliitto (EK) tuo tiedotteessaan esille huolen yleisten vaaratiedotteiden tulkinnan vaikeudesta.
Työnantajat tarvitsevat viranomaisilta tarkempaa tietoa arvioidakseen, tuleeko työntekijöiden siirtyä työpaikalle yleisestä vaaratiedotteesta huolimatta, Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) korostaa.
15.5.2026 annetussa vaaratiedotteessa kehotettiin noudattamaan työnantajan ohjetta ja järjestelyä yhteiskunnan kannalta kriittisissä tehtävissä. EK:n mukaan vaaratiedote ei antanut edellytyksiä arvioida, millaisia riskejä työpaikalle siirtymisestä Uudellamaalla liittyi.
EK:n yritysturvallisuuden johtava asiantuntija Markku Rajamäki painottaa työnantajien vastuuta työntekijöidensä turvallisuudesta ja viranomaisten kehotusten noudattamisesta. Samalla hän korostaa, että koko Suomen yhteiskuntaa ei voida pysäyttää kevyin perustein.
”Tästä voisi seurata pahimmassa tapauksessa ihmishenkien menetyksiä esimerkiksi vanhusten hoivassa ja ympäristövahinkoja prosessiteollisuudessa.”
Elinkeinoelämän keskusliitto painottaa lisäksi, että Suomessa tulisi ottaa mahdollisimman pikaisesti käyttöön vaaratiedotejärjestelmä, jossa kaikki saavat puhelimeensa tekstiviestin vaaratilanteesta.
"Välittömästi on myös kehitettävä viranomaisten välistä tiedonkulkua, jolla varmistetaan yhtenäinen tilannekuva ja tähän perustuva yhdenmukainen, selkeä viestintä. Se luo pohjaa alueellisesti ja ajallisesti nykyistä paremmin kohdennetulle vaaratiedottamiselle", Rajamäki korostaa.
