HUS teki poikkeuksellisen tiukan linjauksen – alan ammattilaiset ihmettelevät Synnyttäneiden osastolle perinteisesti viedyt kukat saavat uuden osoitteen.

Liljat ovat yksi voimakkaimmin tuoksuaan huonetilaan levittävistä kukista. Kuva: Säde Aarlahti

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Hus) on kertonut yllättäen kukkien täyskiellosta sairaalaosastoilleen.

Kukat ovat olleet suosittuja tervehdyksiä erityisesti synnyttäneiden osastoilla.

Jatkossa leikkokukkien ja muiden elävien kasvien tuominen potilaille on kielletty Husin sairaaloissa.

Kasvit ja kukat ovat kiellettyjä kaikissa tiloissa, joissa hoidetaan potilaita.

Syynä kieltoon on se, että huonekasvien ja leikkokukkien multa ja vesi voivat lisätä infektioriskiä ja heikentää sisäilman laatua. Lisäksi kasvit ja niiden ruukut keräävät pölyä ja vaikeuttavat siivousta.

”Jos tahdot ilahduttaa läheistäsi kukilla, kannustamme viemään ne hänelle kotiutumisen jälkeen”, vinkkaa osastonylilääkäri Katariina Kainulainen Husin infektioepidemiologisesta yksiköstä.

Kukkakielto ei ole täysin uusi asia Husin sairaaloissa. Tähän saakka kukkakielto on ollut voimassa osassa Meilahden alueen sairaaloita, mutta nyt se ulotetaan koskemaan kaikkia sairaanhoitopiirin sairaaloita.

Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtajan sijainen, kasvihuoneviljelyn asiantuntija Lassi Remes kertoo Husin päätöksestä nousseen keskustelua alalla.

”Hus on päätöksensä tehnyt ja linjannut näin, joten tietysti sillä mennään”, Remes sanoo.

Näin kovista rajoituksista Remes ei ole aiemmin kuullut. Monet sairaalat ohjeistavat, ettei osastolle saa tuoda voimakkaasti tuoksuvia leikkokukkia.

”Toivomme, ettei tällainen käsitys kasvien vaarallisuudesta leviä laajemmin koteihin.”

Allergia- ja astmaliitolla on ohjeistusta omilla sivuillaan mahdollisesti oireita aiheuttavista kukista ja kasveista – ja myös sellaisista, joiden ei pitäisi allergisoida.

”Ymmärrämme toki sairaalan muita tiukemmat allergialinjaukset, mutta olisimme voineet ohjeistaa siitä, mitkä ruukku- tai leikkokasvit eivät aiheuta potilaille allergisia oireita tai muita riskejä.”

Erilaiset liljat ja muut voimakkaasti tuoksuvat kukat voivat Remeksen mukaan voivat olla haastava kukkaryhmä hajuherkille ihmisille.

”Niistä toiset niistä tykkäävät, joskin ne täyttävät tuoksullaan koko huoneen.”

Huone-esikko oli aiemmin herkästi allergisoiva siitä irtoavien poltinkarvojensa takia, mutta nykyisin myytävät kasvit ovat poltinkarvattomia. Kuva: Jaana Kankaanpää

Ruukkukasvien pöllyämisestä aiheutuva riski tuntuu alan ammattilaisesta äärimmäisen epätodennäköiseltä, ellei multaan kosketa.

”Ruukkukasvit pystyvät sitomaan huoneilmasta pölyä, ja ne tuovat iloa saajalleen. Näen siinä enemmän positiivista kuin vaaran aiheuttajaa.”

Alalla ei haluta, että myös koteihin laajenisi ajatus kasvien epähygieenisyydestä tai vaarasta. Joillekin niistä voi tulla allergisia oireita.

Kukkien multa ja maljakkovesi lisäävät infektioriskiä sairaalatilassa. Aineet toimivat kasvualustana ja kerääntyneiden bakteerien sekä homeiden levittäjinä.

Tämä voi olla vaarallista varsinkin vastustuskyvyltään heikoille tai leikkauksen läpikäyneille potilaille.

Esimerkiksi maaperässä luonnostaan esiintyvä Legionella-bakteeri voi aiheuttaa vakavan keuhkokuumeen.