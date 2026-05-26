Lintujen pesintä on herkässä vaiheessa – BirdLife muistuttaa pesintärauhastaTahallisesta pesien tuhoamisesta seuraa sakkojen lisäksi munien arvon korvaaminen valtiolle.
BirdLife Suomi muistuttaa lintujen pesimärauhasta. Lintujen laulusta kannattaa nyt nauttia, mutta pesintöjä ei saa häiritä.
Useimpien lintulajien pesintä on juuri nyt herkässä vaiheessa, kun emot rakentavat pesää, munivat ja hautovat. Todennäköisyys sille, että emo hylkää pesän häiriön vuoksi on suurimmillaan pesinnän alkuvaiheessa.
Lintujen käyttäytyminen antaa usein vihjeen pesinnästä, vaikka yhtään pesää ei näkyisikään. Emojen hätäily ja varoittelu ovat varma merkki pesinnästä.
”Lintujen pesintöjen huomioon ottaminen on helppoa. Riittää, että tarkkailee lintujen käyttäytymistä ja muuttaa hieman omia kulkureittejään lintujen tarpeiden mukaan”, BirdLife Suomen suojeluasiantuntija Aapo Salmela sanoo tiedotteessa.
Lintujen pesinnän häiritseminen ja pesien vahingoittaminen on luonnonsuojelulailla kielletty. Kielto koskee myös rakenteilla olevia pesiä.
Tahallisesta pesien tuhoamisesta seuraa sakkojen lisäksi munien arvon korvaaminen valtiolle. Korvausarvo vaihtelee lajin harvinaisuuden ja uhanalaisuuden mukaan.
Osa lajeista käyttää samaa pesää useana vuonna. Näiden pesien suoja on ympärivuotinen. Esimerkiksi BirdLifen vuoden linnun, erittäin uhanalaisen tervapääskyn, pesien hävittäminen on kiellettyä myös pesimäajan ulkopuolella.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat