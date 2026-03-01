Ensi viikolla sää jatkuu kevättalvisissa, melko lauhoissa lämpötiloissa Tiistaina maan itä- ja pohjoisosaan sataa jälleen uusi annos lunta. Sen sijaan vesisateiden ja plusasteiden myötä lumet saavat kyytiä maan eteläosassa.

Jaa Kuuntele

Ensi viikolla päivälämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosassa pääosin 0 ja +5 asteen välillä, pohjoisessa viikkoa vietetään alkuun vielä pakkassäässä. Kuva: Kari Salonen

Vendi Pelkonen

Sunnuntaipäivä on kulunut koko maassa melko pilvisenä, maan etelä- ja keskiosassa myös sateisena. Märkää lunta on kertynyt etenkin Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakuntiin noin 1–5 senttimetriä. Maan eteläosassa sateet ovat tulleet vetenä, myös sumuja on esiintynyt.

Etenkin illalla ja yöllä sateiden heikentyessä sumuja muodostuu laajalti maan lounais- ja eteläosaan, sillä sateen jäljiltä ilma on hyvin kosteaa. Sää poutaantuu täysin vasta maanantaiaamun aikana. Maanantaipäivää vietetään sateettomassa, mutta melko pilvisessä säässä. Iltapäivästä alkaen pilvisyys alkaa vähentyä maan keskiosassa ja Lapissa. Paikoin tiistain vastaisena yönä pakkanen pääseekin kiristymään.

Tiistaina rintamasysteemi sateineen liikkuu koko Suomen yli itään. Maan itä- ja pohjoisosaan kertyy 5–10 senttimetriä uutta lunta, etelässä sateet tulevat pääosin vetenä.

Ensi viikolla päivälämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosassa pääosin 0 ja +5 asteen välillä, pohjoisessa viikkoa vietetään alkuun vielä pakkassäässä. Tämän hetkisen ennusteen mukaan viikon puolivälistä alkaen Föhn-tuuli voimistuu nostaen lämpötilat plussan puolelle myös Lapissa. Seuraavan viiden vuorokauden keskilämpötilat ovat etelässä noin 1–2 astetta tavanomaista korkeampia, pohjoisessa ja idässä noin 4–5 astetta.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

